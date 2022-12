Knatsch um das Cremo-Areal – Jetzt liegt der Ball beim Kanton Die Gemeinde Steffisburg und die STI liegen sich weiter in den Haaren wegen der Planung auf dem Cremo-Areal. Jetzt muss der Kanton entscheiden. Marco Zysset

Hier auf dem Cremo-Areal möchte die STI rasch bauen. Die Gemeinde möchte lieber umfassend planen. Foto: Patric Spahni

Die STI als Besitzerin des Cremo-Areals in Steffisburg möchte rasch vorwärtsmachen: Sie will neue Büros und Busdepots bauen, weil die Räumlichkeiten an der Grabenstrasse schon lange aus allen Nähten platzen. Aus ihrer Sicht sind die baurechtlichen Gegebenheiten für ein zügiges Voranschreiten gegeben.