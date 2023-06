Nach Sieg im Parkplatzstreit – Jetzt liebäugelt Rot-Grün mit autofreien Zonen In ihrem Rückzugsgefecht ums Auto fahren Berns Bürgerliche eine weitere Niederlage ein. Auch in Zukunft stehen ihre Karten eher schlecht. Quentin Schlapbach

Macht Bern bald Platz auf seinen Strassen? Die Kreuzung Effingerstrasse/Belpstrasse beim Kocherpark am autofreien Sonntag im September 2019. Foto: Manuel Zingg

Gebührenerhöhungen haben bei der Stimmbevölkerung normalerweise einen schweren Stand. Wer zahlt für dieselbe Dienstleistung schon gerne freiwillig mehr? Gerade in Zeiten, in denen ohnehin alles teurer wird, sind entsprechende Vorlagen an der Urne in der Regel chancenlos. Nicht so in der Stadt Bern.