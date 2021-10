Light Art Festival in Grindelwald – Jetzt leuchtet die «joie de vivre» Das zweite Light Art Festival steht unter dem Motto Lebensfreude: Filigran, in Regenbogenfarben, spirituell, mysteriös, humorvoll. Anne-Marie Günter

Die Lichtinstallation des Berners Lukas Veraguth auf der Minigolfanlage. Foto: Steve Wenger Photography Die deutsche Künstlerin Yvonne Goulbier rückte den Kirchenraum in farbiges Licht. Foto: Steve Wenger Photography Die Installation des Künstlers Olivier Ratsi aus Paris. Foto: Steve Wenger Photography 1 / 4

Die Light Art Grindelwald, das wird bei der zweiten Ausgabe deutlich, ist eine im Dorf verteilte Ausstellung, die für das heutige Kunstschaffen mit Licht national und international eine Bedeutung hat. Als Kuratorin arbeitet die Zürcherin Ursula Wirz, die sich ein Lichtkunst-Netzwerk aufgebaut hat. «Die angefragten Künstler haben gerne zugesagt», sagt sie.

Nächstes Jahr könnte es schwieriger werden, denn das Kunstleben blüht allerorts wieder auf. Um dieses Aufblühen in vielen Lebensbereichen zu feiern, wurde für die Light Art 2021 das Thema «joie de vivre» gewählt. Am augenfälligsten ist diese Lebensfreude im Kunstwerk des Genfers Frédéric Post. Er hat ein Video mit einem plüschigen «Happy Face» gestaltet, einem Smiley, das in seiner Form aber auch an Kultfiguren fremder Länder erinnert, mit vielen angehängten Glücklichmachersymbolen: Feder, Engel, Souvenirkuhglocke, Peace-Zeichen. Am Freitag begleitete er das Video mit Trommelklängen vom Sunstar-Dach.