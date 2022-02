Medienförderung gescheitert – Jetzt kommt es zum Angriff auf die SRG Die Diskussion um die Finanzierung der Schweizer Medien beginnt mit dem heutigen Nein von vorn. Das sind die wichtigsten Ideen, wie der Service public neu organisiert werden soll. Jacqueline Büchi

Bald soll eine Initiative zur Halbierung der Radio- und TV-Gebühren lanciert werden. Foto: Keystone

«Wir stehen vor einem Scherbenhaufen», sagt Camille Roseau, Co-Präsidentin des Verbands Medien mit Zukunft. «Für das eine oder andere Medium wird es jetzt wirklich eng.» Laut Hochrechnungen lehnen knapp 55 Prozent der Stimmbürger das Mediengesetz ab, besonders wuchtig fällt das Nein in Teilen der Inner- und der Ostschweiz aus (zum Abstimmungs-Ticker).

Nun beginnt die Ursachenforschung: Welcher Teil des Pakets hat die Vorlage zum Absturz gebracht? War es für die Stimmbürger schlicht unausgewogen – oder ist das Abstimmungsresultat Ausdruck eines grundsätzlichen Unbehagens gegenüber der Schweizer Medienlandschaft?

Diese Erkenntnisse sind relevant – denn: Die nächste hitzige Mediendebatte bahnt sich an. Bereits kursieren zahlreiche Ideen zur künftigen Finanzierung des medialen Service public. Eine Übersicht:

Neue Attacke auf die SRG

Die No-Billag-Initiative wurde im März 2018 mit 71,6 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Foto: Christian Merz (Keystone)

Schon seit Jahren drohen Exponenten der SVP damit – nun gilt es ernst. In den nächsten Wochen soll eine Initiative zur Senkung der SRG-Gebühren lanciert werden. Im Raum steht eine Reduktion der jährlichen Radio- und TV-Abgabe von 335 auf 200 Franken pro Haushalt.

Die Idee geniesst über das Lager der SVP hinaus Sympathien. Der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sagt: «Im Vergleich zur No-Billag-Initiative ist das eine Weichspül-Forderung.» Ihm ist es ein Anliegen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen von der Radio- und TV-Abgabe befreit werden.

Aber auch im privaten Bereich sei eine Diskussion legitim: «Neben der Serafe-Abgabe zahlen viele Menschen noch Abos für Streamingdienste, Onlinemedien und Zeitungen. Man darf die Frage stellen, ob angesichts des veränderten Mediennutzungsverhaltens eine neue Gewichtung angemessen wäre.»

Camille Roseau vom Verband Medien mit Zukunft warnt hingegen: «Das heutige Abstimmungsresultat darf keinesfalls als Misstrauensvotum gegen die Schweizer Medien verstanden werden.» Neue Attacken gegen die SRG müssten «vehement abgewehrt» werden.

Gut möglich, dass die Radio- und TV-Abgabe bald ohnehin sinkt. Weil die Zahl der Haushalte in der Schweiz zunimmt, landet im Gebührentopf derzeit mehr Geld, als gebraucht wird. Wie CH Media am Samstag berichtete, dürfte der Bundesrat in den nächsten Monaten über die künftige Abgabehöhe entscheiden – und könnte so der SVP den Wind aus den Segeln nehmen.

Mediengutscheine für alle

Mediengesetzgegner Peter Weigelt schlug im Abstimmungskampf vor, allen Bürgerinnen und Bürgern ab einem gewissen Alter einen Gutschein für ein Medienabo auszustellen – beispielsweise in der Höhe von 300 Franken.

Die Idee solcher «Medien-Voucher» kursiert auch im Parlament. Dort ist eine Motion von GLP-Nationalrätin Katja Christ hängig, die verlangt, dass die 16- bis 25-Jährigen im Rahmen eines Pilotprojekts solche Gutscheine erhalten. Dadurch sollen junge Menschen schon früh an die Nutzung kostenpflichtiger Qualitätsmedien herangeführt werden. Christ könnte sich auch eine Ausweitung auf alle Erwachsenen vorstellen.

Katja Christ (GLP) hält Mediengutscheine für eine liberalere Form der Medienförderung. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Sie betont: «Diese Form der Medienförderung wäre liberal, da die Bürgerinnen und Bürger selber steuern könnten, wohin ihr Geld fliesst.» Mit ähnlichen Vorschlägen warteten in der Vergangenheit etwa auch Matthias Aebischer (SP) und Christian Wasserfallen (FDP) auf.

Der Bundesrat beantwortete die Anträge jedoch stets abschlägig. Einerseits sei es fraglich, inwieweit ein solches Gutscheinsystem mit der Bundesverfassung kompatibel wäre. Zudem bestehe die Gefahr, dass die kleineren Titel in den Regionen nicht ausreichend berücksichtigt würden, argumentierte er.

Ein weiterer Punkt sind die Kosten: Allein für eine Versorgung der 16- bis 25-Jährigen veranschlagt der Bund rund 65 Millionen jährlich. Profitierten alle Erwachsenen von 300-Franken-Gutscheinen, dürften die jährlichen Kosten sogar rund zwei Milliarden Franken betragen. Zum Vergleich: Das abgelehnte Medienpaket hätte maximal 150 Millionen Franken pro Jahr gekostet.

Facebook und Google sollen zahlen

Das Mediennutzungsverhalten hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Onlinenews werden heute vielfach nicht mehr über die Websites und Apps der Medien angesteuert, sondern über soziale Plattformen wie Facebook oder Dienste wie Google News. Zudem fliessen viele Werbegelder an die Internetgiganten ab.

Der Bundesrat will darauf reagieren, indem er die Internetplattformen dazu verpflichtet, die Verlage für die genutzten Inhalte zu entschädigen. Bis Ende Jahr arbeiten die zuständigen Bundesämter eine Vernehmlassungsvorlage aus. In der EU ist die Debatte über das sogenannte Leistungsschutzrecht teilweise schon deutlich weiter fortgeschritten.

FDP-Mann Christian Wasserfallen gibt zu bedenken, dass sich Facebook aus der Schweiz zurückziehen könnte.

Der Verlegerverband verfolgt die Entwicklung mit grossem Interesse, wie Geschäftsführer Stefan Wabel sagt. «Ziel müsste sein, dass eine möglichst breite Branchenlösung entsteht.» Mit welchen Summen die Verlage bei einer Umsetzung rechnen dürften, sei jedoch schwierig abzuschätzen.

FDP-Mann Christian Wasserfallen spricht von einem zweischneidigen Schwert. Er gibt zu bedenken, dass sich Plattformen wie Facebook in der Konsequenz aus der Schweiz zurückziehen könnten: «Es ist für einen kleinen Markt wie uns sehr heikel, solche Forderungen zu stellen.» Zudem stellten die Medien ihre Artikel ja oft selber auf die entsprechenden Plattformen.

Technologieneutrale Förderung

Mit der Ablehnung des Medienpakets bleibt der Status quo bestehen. Das heisst: Bis zu einer gewissen Auflage erhalten gedruckte Zeitungen weiterhin Zustellvergünstigungen. Eine Onlineförderung wird nicht eingeführt.

GLP-Nationalrätin Katja Christ war eine Gegnerin des Mediengesetzes. Dennoch ist sie überzeugt: «An einer Neuauflage führt kein Weg vorbei. Wir brauchen jetzt eine zukunftsgerichtete, von Technologie und Geschäftsmodell unabhängige Medienförderung.» In einem Postulat fordert Christ den Bundesrat dazu auf, mögliche zukünftige Modelle zu evaluieren. Der Bundesrat empfiehlt den Vorstoss zur Annahme.

Bei einer technologieneutralen Förderung würde nicht mehr zwischen Online- und Printmedien unterschieden. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Ruf nach einer kanalunabhängigen Förderung ertönt aus verschiedenen Lagern, allerdings mit unterschiedlichen Akzenten. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sagt: «Denken wir nur einmal daran, wie disruptiv sich der Markt seit der Einführung des iPhones im Jahr 2007 verändert hat. Eine neue Förderung, die an bestimmte Technologien und starre Geschäftsmodelle geknüpft ist, wird sofort wieder von der Realität überholt sein.»

Ein grundsätzlicher Systemwechsel dürfe daher kein Tabu sein – «ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Teil der Radio- und TV-Abgabe für neue, intelligente Fördermodelle verwendet werden könnte».

Camille Roseau hingegen schwebt mittelfristig ein Fördermodell nach skandinavischem Vorbild vor, bei dem direkt Journalistenstellen gefördert würden – unabhängig von der Mediengattung. «Die Forschung zeigt, dass dies der Unabhängigkeit der Medien nicht abträglich, sondern zuträglich wäre.» Kurzfristig brauche es nun ein Notfallpaket, «das sicherstellt, dass nicht noch mehr kleine und mittlere Medien sterben».

Ob eine neue, technologieneutrale Förderung eine Mehrheit finden würde, scheint allerdings fraglich. Zumal das Parlament bereits um das bestehende Paket jahrelang gerungen hat.

Volksinitiative für ein Grundrecht auf Information

Bei neuen Förderideen stellt sich die Frage, ob diese überhaupt mit der Verfassung kompatibel sind. Auch bei der nun abgelehnten Onlineförderung meldeten die Gegner diesbezüglich Zweifel an.

Um diese Unsicherheit aus der Welt zu schaffen, erwägt der Verband Medien mit Zukunft mittelfristig die Lancierung einer Volksinitiative. Ziel: ein Grundrecht auf Information in die Verfassung zu schreiben, etwa indem der bestehende Artikel 93 umformuliert wird.

«Für eine grundsätzlich neue Medienförderung bräuchte es wohl eine Verfassungsänderung.» Bernard Maissen, Direktor des Bundesamts für Kommunikation

«Mit der entsprechenden Verfassungsgrundlage wären private Medien Teil des Service public und könnten direkt gefördert werden», sagt Roseau. Sie betont jedoch, dass dies anders als bei der SRG ohne Leistungsauftrag geschehen müsste.

Bernard Maissen, Direktor des Bundesamts für Kommunikation, sagt dazu: «Wenn man die Medienförderung in der Schweiz grundsätzlich auf neue Beine stellen und gattungsunabhängig ausgestalten wollte, bräuchte es dafür wohl eine Verfassungsänderung.» Allerdings nehme eine solche viel Zeit in Anspruch – mit zehn Jahren sei mindestens zu rechnen.

Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland. Mehr Infos @j_buechi

Fehler gefunden?Jetzt melden.