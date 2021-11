Steigende Fallzahlen – Jetzt kommt die Booster-Impfung für Bernerinnen und Berner Mit einer Impfoffensive soll die Ausbreitung des Coronavirus im Kanton Bern gestoppt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Mathias Streit

Ältere Personen sollen im Kanton Bern schon ab Mitte November eine Auffrischungsimpfung erhalten (Archivbild aus dem Januar 2021). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Corona-Situation im Kanton Bern verschärft sich. Am Freitag stieg der 7-Tage-Schnitt auf 278 pro Tag gemeldete Infektionen. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 149. Nun hat der Kanton erklärt, was er für die nächsten Wochen plant.

Was passiert, wenn die Fallzahlen weiter steigen?

«Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, wäre eine Erweiterung des Covid-Passes oder eine Maskenpflicht an bestimmten Orten denkbar», sagte der kantonale Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) am Freitag vor den Medien. Persönlich hoffe er aber, dass es nicht so weit kommen werde.