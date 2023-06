Solarstrom ist ein wichtiger Pfeiler der künftigen Stromversorgung: Anlage auf dem Schulhaus Kleefeld in Bern. Foto: Raphael Moser

Das Stimmvolk will mit Vollgas in die Klimazukunft. Es beschliesst, nach der Kernkraft auch aus der fossilen Energie auszusteigen, damit unser Land ab 2050 klimaneutral ist. Dieses Ja war nötig. Es gibt derzeit keinen anderen gangbaren Weg, und die Energiewende auf die lange Bank zu schieben, ist keine Option.

Allerdings täuscht das Gesetz Klarheit vor, wo noch keine ist. Weder gibts einen präzisen Plan, noch wissen wir, was uns die Wende effektiv kosten wird. Der unpopuläre Teil der Übung steht uns noch bevor.

Was hat die Schweiz beschlossen? Unser Land lanciert ein gigantisches Fitnessprogramm. Das Volk wird mit viel Geld zur Energiewende animiert. Das bedeutet in erster Linie ein Geschenk für all jene, die ein Haus besitzen und auf klimaschonende Heizungen umstellen sollen.

Das sind nicht wenige. Hierzulande gibts schätzungsweise noch 900’000 fossil betriebene Heizungen und 100’000 Elektroheizungen. Fürs Auswechseln sind während zehn Jahren zwei Milliarden Franken vorgesehen. Fördermittel im grossen Stil gibts auch für Firmen.

Der milliardenschwere Umstieg auf Sonne, Wind und Wasserkraft wird über Subventionen gesteuert. Das führt uns weg von der Verursacheridee. Mit dem neuen Gesetz werden keine neuen Abgaben auf Benzin, Diesel, Heizöl oder Erdgas erhoben, es gibt keine Lenkungssteuern und keine Verbote, wie es die Gletscherinitiative für fossile Brenn- und Treibstoffe forderte.

Mit diesem Ja muss sich die Denkweise ändern.

Ein Subventionsplan fühlt sich leicht wie Luft an, ist es aber nicht. Der zusätzliche Aufwand muss aus der Bundeskasse finanziert werden, das werden Bürgerinnen und Bürger spüren. Entweder werden die Steuern erhöht, oder es wird gespart. Es wird nicht nur Vielheizer und Vielfahrer treffen, sondern auch jene, die schon jetzt im vollisolierten Ökobau leben und zu Fuss zur Arbeit gehen. Die Regierung sollte deshalb nicht nur die Subventionen sozial gerecht verteilen, sie muss das Volk auch über die wahren Konsequenzen des Kraftakts aufklären.

Klimaneutralität schaffen wir nur über Elektrifizierung. Der Entscheid, auf fossile Energien zu verzichten, führt zu einem höheren Strombedarf. Laut Studien soll dieser 2050 rund 25 bis 40 Prozent über dem heutigen Stand liegen. Es braucht also einen massiven Ausbau der hiesigen Produktion in Form eines Schweizer Solarschubs. Und es führt kein Weg vorbei an mehr Effizienz und bewusstem Verzicht.

Die nächsten politischen Entscheide sind wegweisend. Dazu gehören die Revision des CO₂-Gesetzes und der Mantelerlass, das Gesetz für eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien. Darüber brütet derzeit wieder der Ständerat. Die Kernfrage: Ist der Umweltschutz oder die Versorgungssicherheit höher zu gewichten?

Bislang waren Verbände und Organisationen in unserem Land weltmeisterlich darin, smarte Lösungen für die Stromversorgung zu bekämpfen, der ideologische Widerstand hat Ausbauten oft verhindert oder verzögert. Mit dem Ja zum Klimagesetz muss sich die Denkweise ändern.

Wer sauberen Strom will, muss auch unübliche Eingriffe in Kauf nehmen.

Das Volk steht klar hinter erneuerbaren Energien. Wenn kluge Lösungen für Solaranlagen vorliegen, müssen diese gegenüber Natur- und Heimatschutz oder anderen Interessen Priorität haben, sonst ist das Votum Makulatur. Wer genug eigenen und sauberen Strom will, muss auch unübliche Eingriffe in Kauf nehmen.

So tut Fotovoltaik etwa auf bestehenden Bauten und Infrastrukturen überhaupt niemandem weh. Eine landesweite Solarpflicht für grössere Parkplätze ist nötig und sinnvoll, auch wenn dies von den Kantonen als Eingriff in ihre Kompetenzen verstanden werden könnte. Blockaden gab es genug. Jetzt müssen die pragmatischen Kräfte übernehmen.



Blockaden gab es genug. Solarstrom auf einem Mietwohnblock im Berner Weissensteinquartier. Foto: Adrian Moser

Simon Bärtschi ist Chefredaktor der «Berner Zeitung» und der Redaktion BZ/Bund. Zuvor war er Mitglied der Chefredaktion von «Tages-Anzeiger» und «SonntagsZeitung» in Zürich. Er hat an der Universität Bern Geografie und Medienwissenschaft studiert. Mehr Infos @SimonBaertschi

