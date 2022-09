Spielzeugmuseum Wattenwil – Jetzt kommt das Kind im Manne zum Zug Die Geschichte der Modelleisenbahn ist fast so alt wie jene ihrer grossen Vorbilder. Das Spielzeugmuseum Wattenwil widmet ihr die neue Sonderausstellung. Marc Imboden

Mit viel Liebe zum Detail wurde die Modelleisenbahnanlage eines Teenagers aus Steffisburg aufgehübscht und für die Ausstellung bereit gemacht. Foto: Marc Imboden

«Eine sehr schöne Ausstellung. Aber zu viele Puppen.» Diese Aussage eines Besuchers hat sich Edith Schönholzer zu Herzen genommen. Die Leiterin des Spielzeugmuseums Wattenwil spricht deshalb in der neuen Sonderausstellung ganz bewusst das Kind im Manne an, indem sie sich der Modelleisenbahn im Spielzeugformat widmet. «Das entspricht auch einem Wunsch, der von verschiedenen Seiten an uns herangetragen wurde.»