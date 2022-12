Steuerunterlagen werden publik – Jetzt kommt ans Licht, wie viel Donald Trump wirklich verdient Der Kongress veröffentlicht Donald Trumps Steuererklärungen. Sie enthalten Informationen, die Trump lieber unter dem Deckel halten würde. Fabian Fellmann

Weitere Niederlage für Donald Trump: Seine Steuerunterlagen werden nach langem Kampf veröffentlicht. Foto: Keystone

Schon wieder schlechte Nachrichten für Donald Trump: Seine Steuerunterlagen werden veröffentlicht. Das hat am Dienstag ein Ausschuss des Repräsentantenhauses entschieden. Trumps Steuererklärungen der vergangenen sechs Jahre sollen in den nächsten Tagen publiziert werden. Die Dokumente müssen nun aber zuerst noch aufbereitet werden. Daten, die dem Persönlichkeitsschutz unterstehen, werden etwa abgedeckt, etwa Trumps Sozialversicherungsnummer.

Die Entscheidung im Steuerdossier folgt einen Tag auf eine andere schlechte Nachricht: Am Montag hatte der Sonderauschuss des Kongresses zum 6. Januar empfohlen, Trump vor Gericht zu stellen, unter anderem wegen bewaffneten Aufstands.

Wie unangenehm Trump die Veröffentlichung seiner Steuerakten sein muss, lässt sich abschätzen daran, dass er sechs Jahre lang und bis vor das Oberste Gericht dagegen gekämpft hat. Richard Nixon wurde zur Veröffentlichung seiner Steuererklärungen gezwungen, seither haben das alle US-Präsidenten freiwillig getan. Trump jedoch weigerte sich und brach das ungeschriebene Gesetz. Er behauptete einfach, seine Unterlagen seien wegen einer Revision gesperrt, er dürfe sie nicht freigeben.

Trump wehrte sich sechs Jahre lang

Die Demokraten fanden jedoch einen Hebel, um Trumps Widerstand zu brechen. Das Ways and Means Committee des Repräsentantenhauses nutzte seine Aufsichtsfunktion, um zu überprüfen, ob die Steuerbehörde IRS die Steuererklärungen des Präsidenten korrekt bearbeitet hatte. Dabei forderte der Vorsitzende des Ausschusses Trumps Unterlagen von sechs Jahren an. Alle Einsprachen Trumps nützten nichts, obwohl er sämtliche Rechtsmittel ausschöpfte. Zuletzt schmetterte das Oberste Gericht einen Notantrag am 31. Oktober ab, worauf die Akten an den Ausschuss gingen, zunächst nur einem kleinen Kreis von Personen zugänglich und geschützt durch strenge Geheimhaltungsvorschriften.

Nun, am Dienstag, schoben Mitarbeiter kistenweise Steuerunterlagen in das Sitzungszimmer des Ausschusses. Dieser entschied sich dann nach einer mehr als zweistündigen Debatte, die Unterlagen publik zu machen. Die Abstimmung verlief genau entlang der Parteilinie: Die 24 Demokraten stimmten dafür, die 16 Republikaner dagegen.

«Sechs lange Jahre haben wir gekämpft, um diese Dokumente zu publizieren, weil die Amerikaner ein Recht haben darauf zu wissen, ob ihr Präsident kompromittiert ist», sagte etwa der demokratische Abgeordnete Bill Pascrell aus New Jersey. «Das ist ein Triumph der Idee, dass niemand über dem Gesetz steht.»

Der Demokrat Richard Neal, Vorsitzender des Ausschusses sagte, die Veröffentlichung solle Trump nicht bestrafen. «Wir sind nicht bösartig», sagte er. Es gehe darum, die ordentliche Funktionsweise der Steuerbehörde gegenüber dem Präsidenten sicherzustellen. Bereits hat der Ausschuss aber herausgefunden, dass der IRS die Steuererklärungen Trumps aus den ersten zwei Amtsjahren gar nie unter die Lupe genommen hat, obwohl er dazu verpflichtet wäre.

Die Republikaner werfen den Demokraten hingegen Effekthascherei vor: Sie hätten die Unterlagen nun einfach rasch in die Öffentlichkeit geworfen, bevor am 3. Januar die Republikaner die Mehrheit im neuen Kongress übernehmen. Dabei dürften die neuen Taktgeber im House sämtliche Untersuchungen, die die Demokraten zuvor begonnen hatten, wieder einstellen. Die Demokraten würden einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, warnten die Republikaner: Der Schutz der Privatsphäre werde durch Publikation geschwächt.

Trump zahlte nur 750 Dollar Steuern

Die Informationen, die in den Akten zu finden sein werden, sind zwar schon weitgehend bekannt, bisher jedoch nicht offiziell bestätigt. Trump liess seine Sprecher stets behaupten, er zahle Steuern in Millionenhöhe. Doch als sich die New York Times vor zwei Jahren Informationen aus Trumps Steuerdossier beschaffte, stiess sie auf viel bescheidenere Summen.

Demnach entrichtete Trump gerade einmal 750 Dollar an Bundessteuern in dem Jahr, als er Präsident wurde, ebenso im ersten Jahr im Amt. Um sein steuerbares Einkommen kleinzurechnen, konnte Trump jahrelang von seinen immensen Verlusten profitieren.

Der Mann, der sich stets für seinen Reichtum und seinen Geschäftssinn brüstet, hatte sowohl in den 1990er Jahren als auch nach der Finanzkrise Verluste von bis zu einer Milliarde Dollar pro Jahr geschrieben, von 2009 bis 2018 versteuerte er in keinem einzigen Jahr Gewinn. Längst glaubt ihm niemand mehr, dass er «über 10 Milliarden Dollar wert» sei, wie er noch 2016 behauptet hatte. Zwar wird sein Vermögen immer noch auf rund 2,5 Milliarden Dollar beziffert.

Doch sein Ruf als geschickter Geschäftsmann wird zunehmend in Frage gestellt. Aggressives Vermeiden von Steuern scheint in Trumps Umfeld gang und gäbe zu sein: Erst gerade wurde sein Unternehmen verurteilt, weil es den Managern widerrechtlich steuerfreie Boni auszahlte. Trump selbst warf die Justiz dabei allerdings bisher kein Fehlverhalten vor.

Der frühere Präsident äusserte sich am Dienstag nicht zu seinem Steuerdossier. Nach einem Monat ist seine jüngste Präsidentschaftskampagne bereits im Sinkflug begriffen, täglich erscheinen neue schlechte Nachrichten für Trump. Der reagierte sich auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social ab, mit einer Flut von Beiträgen gegen das FBI und die Demokraten, die er als «Krebsgeschwür» beschimpfte.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.