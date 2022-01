Stadtrat Thun bewilligt Kredit – Jetzt können Ideen für die Schule Lerchenfeld gesucht werden Über 30 Millionen Franken dürften die Sanierung und die Erweiterung der Primarschule Lerchenfeld kosten. Der Stadtrat hat Geld für den Architekturwettbewerb gesprochen. Michael Gurtner

Der Pavillon beim Schulhaus Lerchenfeld.

Jetzt soll die Primarschule saniert und erweitert werden. Foto: Patric Spahni

Vom «wohl grössten Hochbauprojekt, das die Stadt je in Angriff genommen hat», sprach Bauvorsteher Konrad Hädener (Die Mitte) am Freitagabend im Stadtrat. Über 34 Millionen Franken sind im Aufgaben- und Finanzplan der Stadt für die Primarschule Lerchenfeld eingestellt. Ein Wettbewerb soll aufzeigen, wie sie am besten saniert und erweitert werden kann. Unter anderem mit einem Ausbau von 12 auf 16 Klassen und einer Doppelturnhalle (wir berichteten).