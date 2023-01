Besuch in Aeschiried – Jetzt können auch die kleinen Skiorte aufatmen Lange liess der Wintereinbruch auf sich warten. Keine einfache Ausgangslage für kleine Skigebiete wie Aeschi. Doch hier herrschte am Wochenende nun auch reges Treiben. Murielle Buchs

Schlitteln geht auch auf dem Bauch, wie dieser kleine Schneeliebhaber beweist. Foto: Murielle Buchs

Endlich ist er da, der langersehnte Schnee, auch in den kleineren Skigebieten. Und endlich sind auch sie da, die Wintersportlerinnen und -sportler. Am Samstagnachmittag schneit es in Aeschiried. Zahlreiche Schneebegeisterte tummeln sich draussen. Die einen ziehts zum Trainings-Skilift Windegg, andere zum Schlitteln, zum Langlaufen, Schneeschuhlaufen oder zum gemütlichen Beisammensein um eine warme Tasse Kaffee in der Skihütte auf der Aeschiallmend.