Kommentar – Jetzt Klarheit schaffen Im Kommentar zu seinem Bericht über die Skisaison fordert der Autor die Verantwortlichen auf, Klarheit in Bezug auf die Corona-Schutzmassnahmen zu schaffen. Meinung Patrick Gasser

Patrick Gasser. Foto: PD

Mit dem ersten Schnee in den Bergen taucht auch die Frage auf: Was erwartet uns für eine Wintersaison? Wegen der Situation rund um die Corona-Krise ist vieles unklar. Das trifft erneut jene, die am Berg ihr Geld verdienen. Schon im Frühling war für sie vieles unklar. Nun ist Herbst, und die Geschichte wiederholt sich: Es fehlen wichtige Planungsgrundlagen für die Wintersaison.