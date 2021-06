EM 2021: Vor Italien - Schweiz – Jetzt kann Xherdan Shaqiri zeigen, was noch in ihm steckt Er beflügelte lange die Fantasie wie kein Schweizer sonst – inzwischen bleibt er vieles schuldig. Der Match gegen Italien ist die beste Chance, auf die Kritik zu antworten. Thomas Schifferle aus Rom

Der Chef und sein klein gewordener Star: Vladimir Petkovic holt Xherdan Shaqiri beim ersten EM-Spiel gegen Wales vom Platz.

Foto: Dan Mullan (AP)

Es gab Zeiten, da war Xherdan Shaqiri ein richtiger Publikumsliebling. Er machte Freude mit seiner Spielweise, Spiellust, Spontaneität. Er war frech und unbeschwert, ein Lausbub im positiven Sinn.

«Einen wie mich gab es noch nie», sagte er einmal der «Schweizer Illustrierten», gut drei Jahre ist das jetzt her. Da war er schon ganz anders als in den Anfängen, er hatte Bayern München hinter sich und ein Intermezzo bei Inter Mailand, in München gewann er Titel um Titel. In Mailand wurde er wenigstens wie ein Star am Flughafen empfangen, der Rest war trostlos.