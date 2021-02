Stadtrat Langenthal – Jetzt kann die Arbeit richtig beginnen Das Parlament hat sich konstituiert. An der ersten Sitzung der neuen Legislatur wurden das Stadtratsbüro und Kommissionen gewählt. Tobias Granwehr

Patrick Freudiger ist der amtsälteste Langenthaler Stadtrat und durfte deshalb die neue Legislatur eröffnen. Foto: Beat Mathys

Das Eröffnen einer neuen Legislatur hat in der Politik etwas Feierliches. In Langenthal ist es Tradition, dass das amtsälteste Mitglied des Stadtrates eine kurze Rede hält und die Wahl des Parlamentsbüros durchführt. Diese Ehre fiel in diesem Jahr Patrick Freudiger (SVP) zu.

Freudiger erinnerte sich an seine Wahl im Jahr 2004. Da habe er sich überlegt, welche Ämter auf ihn zukommen könnten. Nie hätte er aber gedacht, dass er mit 36 Jahren einmal Alterspräsident des Langenthaler Stadtrates werde. «Man sollte nie die Fähigkeit verlieren, überrascht zu sein.»