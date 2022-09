Haberstal bei der Gemeinde Stadel: Hier soll das Tiefenlager zu stehen kommen. Der Hof von Ramona Keller und ihrer Familie ist direkt davon betroffen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Nördlich Lägern also, ganz im Norden des Landes, an der Grenze zwischen den Kantonen Zürich und Aargau. Hier plant die Schweiz, ihre nuklearen Abfälle einzulagern, tief unten in einer undurchdringlichen Schicht aus Opalinuston. Es ist ein Entscheid von historischem Ausmass, der Hunderttausende Jahre in die Zukunft weist: So lange werden die verbrauchten Brennelemente der Schweizer Kernkraftwerke strahlen, bis sie ihre Gefährlichkeit verlieren.