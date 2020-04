Tipps für die Schulferien – Jetzt ist schon wieder ein Umkrempeln nötig Kaum hatten sich Eltern und Schüler an Homeschooling gewöhnt, müssen sie schon wieder umdenken. Jetzt gilt es, die Schulferien zu definieren. Jacqueline Graber

Gestaltpsychotherapeutin Marianne Moser arbeitet in der Gruppenpraxis Sigristenhaus in Heimiswil. Foto: Marcel Bieri

An den meisten Orten haben die Schulferien begonnen, Ostern steht vor der Türe. Doch heuer ist wegen der Corona-Pandemie alles anders: Statt sich an Ostern mit den Grosseltern zu treffen oder Kurzferien in der Sonnenstube zu verbringen, heisst es «Abstand halten» und zu Hause bleiben. Eine Situation, die der Bevölkerung viel abverlangt. Nicht zuletzt, weil sich zahlreiche Erwachsene und Schüler zuerst an Homeoffice und Homeschooling gewöhnen mussten. Jetzt gilt es erneut, das Leben umzukrempeln. «Ferien und Feiertage sind wieder anders als Homeschooling», sagt die Psychotherapeutin Marianne Moser.