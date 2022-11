Doldenhorn Kandersteg – Jetzt ist Maeder junior am Drücker Hotelier und Gemeinderatspräsident René Maeder übergibt das Waldhotel Doldenhorn am Samstag offiziell an seinen Sohn Patric. Heidy Mumenthaler

Patric und René Maeder (v.l.) bei der Réception im neuen Anbau, wo es durch Arvenholz und lebendes Moos nach Wald riecht. Foto: Heidy Mumenthaler

«Vor rund 12 Jahren entschieden wir uns, aus dem Waldhotel Doldenhorn einen Ganzjahresbetrieb zu machen», sagt René Maeder. «Wir stellten fest, dass vermehrt Kurzferien gebucht werden, so auch in der Zwischensaison. Nun haben wir einen neuen Schritt in der Entwicklung unserer Unternehmung gemacht Diesen feiern wir mit der gleichzeitigen offiziellen Übergabe an unseren Sohn Patric.» René Maeder kaufte mit seiner Frau Anne 1976 die Liegenschaft. «Damals bestand knapp zehn Prozent des Bauvolumens. Danach folgten jahrelange Investitionen.» Der neue Anbau sei nach über einem Jahr Planungszeit die grösste Tranche mit einjähriger Baustelle.