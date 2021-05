Bittere Gewissheit für YB – Jetzt ist klar: Nsame fällt lange aus Der YB-Topskorer zog sich beim Spiel gegen den FC Luzern einen Riss der Achillessehne zu. Er dürfte mindestens bis Ende Jahr ausfallen. Dominic Wuillemin UPDATE FOLGT

Statt jubeln zu können, liegt Jean-Pierre Nsame nach seinem Tor zum 4:2 mit grossen Schmerzen am Boden. Foto: Raphael Moser

Die Szene spielt am Samstagabend nach dem 5:2 gegen Luzern. Christian Fassnacht, David von Ballmoos, Michel Aebischer, Nicolas Ngamaleu und Miralem Sulejmani posieren mit dem Meisterpokal, dazu strecken sie vier Finger in die Höhe. Sie sind fünf der sechs YB-Spieler, die mit YB viermal in Folge Meister geworden sind. Der sechste, Jean-Pierre Nsame, befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Spital. Er verletzte sich bei seinem Tor zum 4:2, es besteht Verdacht auf eine schwere Achillessehnenblessur.

Am Sonntagnachmittag ist aus dem Verdacht bittere Gewissheit geworden. Nsame riss sich die rechte Achillessehne, der Führende des Torschützenklassements der Super League (19 Treffer) muss sich in den nächsten Tagen operieren lassen und wird den Young Boys monatelang nicht zur Verfügung stehen.

Nach Captain Fabian Lustenberger ist der 28-Jährige der zweite YB-Spieler innert weniger Wochen, der sich diese schwere Verletzung zuzieht. YB-Sportchef Christoph Spycher sagt: «Wir haben nun leider zum wiederholten Mal erleben müssen, wie nahe die Freude über einen Titelgewinn und die Trauer über eine schlimme Verletzung im Profisport sein können. Wir werden Jean-Pierre auf dem Weg zurück auf den Rasen eng begleiten und ihn bestmöglich unterstützen. Er ist ein Kämpfer, der alles dafür tun wird, in gewohnter Stärke wieder für YB zu spielen.»

Der verhängnisvolle Moment. Als Jean-Pierre Nsame gegen Luzern mit dem linken Fuss trifft, reisst er sich im rechten Fuss die Achillessehne. Foto: Raphael Moser

YB muss nun Planung überdenken

Nsames Ausfall hat Einfluss auf die Personalplanung. Er hätte diesen Sommer sehr wahrscheinlich einen Auslandtransfer angestrebt, die möglichen Millioneneinnahmen wären eine grosse Entlastung für die Clubfinanzen gewesen.

Nun muss sich die sportliche Führung um Spycher überlegen, ob es genügt, mit den Stossstürmern Jordan Siebatcheu (bei dem die Kaufoption in dessen Leihvertrag bald ausgelöst werden dürfte) und dem jungen Joël Monteiro in die neue Saison zu starten. Monteiro spielte in der Rückrunde bei Stade Lausanne-Ouchy derart wenig, dass sein Leihengagement vorzeitig aufgelöst wurde, seit letzter Woche trainiert er mit YB. Oder ob ein Ersatz für Nsame verpflichtet werden muss, schliesslich bestreiten die Young Boys im Sommer die Qualifikation zur Champions League, in der es um mögliche Millioneneinnahmen im zweistelligen Bereich geht.

Vorerst geht es aber nun darum, den Tiefschlag vom Samstag zu verdauen. Das gilt für die Young Boys, aber vor allem für Nsame, dessen Leben am Samstag eine Wendung nahm. Er träumte von einem Wechsel in eine grosse europäische Liga, nun ist dieser in weite Ferne gerückt. Stattdessen muss er sich nun bald tagein, tagaus in der Reha quälen. Nsame lässt am Sonntag verlauten, im Fussball müsse man mental stark sein. «Ich schaue bereits positiv in die Zukunft und will stärker denn je auf das Spielfeld zurückkehren.»

