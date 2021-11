Giulia Steingruber und Co. – Jetzt ist erst mal Schluss mit der Schweizer Turn-Herrlichkeit Im Kunstturnen geht eine Ära zu Ende: Beim Swiss Cup werden neben der Ostschweizerin auch Ilaria Käslin, Pablo Brägger und Oliver Hegi verabschiedet. David Wiederkehr

Das Ende zweier grossen Karrieren: Pablo Brägger und Giulia Steingruber werden am Sonntag verabschiedet. Foto: Pius Amrein (Luzerner Zeitung)

Die Bilanz ist eindrücklich. Und eindeutig. Von den 21 Medaillen, die im letzten Jahrzehnt von Schweizer Kunstturnerinnen und Kunstturnern gewonnen wurden, gewannen sie 16. Sie haben den Sport in den letzten zehn Jahren national nicht nur geprägt, sie haben ihn angeführt. Giulia Steingruber dominierte ihn sogar. Sie allein war für 11 dieser 21 Medaillen verantwortlich.

Vor gut einem Monat gab die 27-Jährige ihren Rücktritt bekannt, als Letzte eines höchst erfolgreichen Quartetts. Vor ihr haben sich bereits Ilaria Käslin, Oliver Hegi und Pablo Brägger vom Spitzensport zurückgezogen, am Sonntag nun erfolgt am Swiss Cup im Hallenstadion die offizielle Verabschiedung. Das Publikum in Zürich wird bereits ihren Nachfolgern zujubeln – für die Schweiz sind beim traditionsreichen Paarwettkampf Stefanie Siegenthaler und Henji Mboyo sowie Lena Bickel und Noe Seifert am Start.