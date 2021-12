YB in der Super League – Jetzt ist die Zeit der Ablenkungen vorbei Ausgeschieden im Europacup, Rückstand in der Liga: Die Young Boys haben ab jetzt nur noch einen klaren Fokus. Dabei ermöglichen Rückkehrer dem Trainer noch mehr Flexibilität. Fabian Sangines

Klarer Fokus: Die Young Boys können sich jetzt voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

So, nun ist die Party endgültig vorbei, von jetzt an gibt es nur noch Alltag. Am Donnerstag dürfte der verpasste Sieg gegen Manchester United noch für etwas Katerstimmung gesorgt haben, gerade weil Villarreal das um einen Tag verschobene Spiel bei Atalanta Bergamo gewann – den Young Boys hätten drei Punkte im Theater der Träume gereicht, um den europäischen Traum immerhin eine Stufe tiefer in der Europa League weiterleben zu können.

Und dennoch ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass sich die Berner ab nun wieder auf die Liga, aufs Wesentliche konzentrieren können, fernab der Verlockungen von Metropolen wie Barcelona, Glasgow oder Monaco, die mit etwas mehr Glück im Frühjahr hätten bereist werden können. Es ist ja nicht so, dass YB momentan mit dem heimischen Tagesgeschäft massiv unterfordert wäre, als Erinnerung reicht ein Blick auf die Tabelle und die letzte Begegnung mit dem nächsten Gegner Sion (Sonntag, 14.15 Uhr).