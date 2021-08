Finanzdirektorin Beatrice Simon - «Jetzt ist die Situation positiv, sie kann sich aber auch wieder verschlechtern»

Auf der einen Seite sind die Steuererträge höher, andererseits auch die Mehrausgaben. Wie zufrieden sind Sie mit der Gesamtsituation?

Nach dem, was wir letztes Jahr erlebt haben, dürfen wir zufrieden sein. Aber das ist nicht primär unser Verdienst, sondern vielmehr jener der Wirtschaft, die gut läuft. Das ist auch nicht nur im Kanton Bern so, sondern in der ganzen Schweiz. Wenn ich mit den Finanzdirektoren der anderen Kantone spreche, dann erzählen sie dasselbe. Das ist eine gute Entwicklung. Jetzt präsentiert sich die Situation positiv, sie kann sich aber auch wieder verschlechtern, wenn die Entwicklung in die andere Richtung geht. Das ist mir als Finanzdirektorin, die lange im Amt ist, bewusst. Aber wir freuen uns jetzt daran, dass es aufwärts geht. Ich bin zufrieden für den Moment.