Typisch Lokaljournalismus – Jetzt ist die Linde weg Ein Baum, der gefällt wurde. Eine Journalistin, die seit Monaten darüber berichten will. Und eine Gemeinde, die absichtlich nicht informierte. Sheila Matti

Da stand sie noch, die Dorflinde Schwarzenburg. Aufgenommen im Dezember 2020. Foto: Beat Mathys

Es erinnert mich an ein Gedicht aus meiner Schulzeit: «Ein Nussbaum stand am Weg. Ein Nussbaum stand im weg. Jetzt ist der Nussbaum weg.» An die Worte kann ich mich noch erinnern – daran, wer sie geschrieben hat, jedoch nicht.

Statt um einen Nussbaum geht es in dieser Geschichte um eine Linde. Ein rund 60 Jahre alter Baum, der mitten im Zentrum Schwarzenburgs stand. Anders als der Nussbaum war sie kein Störfaktor, aber dennoch musste sie weg.

Als Lokaljournalistin und Baumliebhaberin weiss ich: Bäume sind ein Politikum. Fallen sie der Motorsäge zum Opfer, gehen die Emotionen hoch. Diese Gefühle wollte ich einfangen und dem Ende der Linde einen Text widmen. Ein Lesestück darüber, was der Baum für das Dorf und seine Bewohner bedeutet. Eine Reportage über jenen Tag, an dem die Säge anrückt.