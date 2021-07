Sommerfest «Sur le pont» – Jetzt ist die Kornhausbrücke eine Partymeile Die Kornhausbrücke ist seit Samstagmittag ein neuer Treffpunkt in der Stadt Bern. Bars, Foodtrucks und Yoga-Stände laden zum Verweilen ein. Stefan Schnyder

Die Kornhausbrücke ist seit Samstag eine Festhütte. Cartoon: Max Spring

Eigentlich hätte die Kornhausbrücke bereits am Mittwoch zur temporären Partymeile in der Stadt Bern werden sollen. Die Veranstalter haben dann aber den Start ihres Sommer-Pop-ups «Sur le pont» auf Samstag verschoben. Seit 12 Uhr mittags können sich nun die daheim gebliebenen Bernerinnen und Berner auf der Kornhausbrücke vergnügen. Diese ist seit Beginn der Sommerferien wegen der Bauarbeiten am Viktoriaplatz für den Tram- und Autoverkehr gesperrt.

Gerade rechtzeitig hat der Dauerregen der vergangenen Tage aufgehört. Und die Gefahr einer Überschwemmung des Mattequartiers scheint gebannt zu sein. So können die Besucherinnen und Besucher des grössten Pop-ups der Schweiz von der Brücke aus einen entspannten Blick auf die immer noch hochgehende Aare werfen.