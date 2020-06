Wandern im Berner Oberland – Jetzt ist das Oberland «bewanderbar» Wandern ist wieder möglich. Doch in Zeiten von Covid-19 gilt es einige Dinge zu beachten. Andreas Staeger

Wandern abseits der Hotspots: Einsamer Genuss am Sidelhorn. Foto: Andreas Staeger

Die Aare sei «bebadbar», hat Daniel Koch erklärt. An Pfingsten schritt der mittlerweile abgetretene Corona-Delegierte des Bundes zur Tat und stürzte sich in die Fluten. Wen die gegenwärtig 14 Grad nicht abschrecken, darf sich also mit behördlicher Erlaubnis abkühlen. Was aber ist mit dem Wandern? Der Lockdown Mitte März hat nicht nur die Schweizer Wirtschaft ins Taumeln versetzt, sondern auch Millionen von Schweizerinnen und Schweizern von ihrer bevorzugten Freizeitaktivität entfremdet: «Bleiben Sie zu Hause!», riet der Bundesrat eindringlich.