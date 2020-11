Höchster Schweizer – Jetzt ist Andreas Aebi also Nationalratspräsident Der 62-jährige SVP-Politiker aus Alchenstorf wurde am Montag mit überdurchschnittlich gutem Resultat gewählt. Wegen Corona kann das in der Region nicht gefeiert werden wie geplant.

Der neu gewählte Nationalratspräsident hat Grund zur Freude: Andreas Aebi wurde mit 178 von 183 gültigen Stimmen ins Amt gehoben. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

«Zusammenhalt, Zuversicht und Zufriedenheit.» Unter dieses Motto will der neue Nationalratspräsident Andreas Aebi sein Amtsjahr stellen. Für Zufriedenheit hatte er am Montag guten Grund, wurde er doch mit 178 von 183 Stimmen gewählt. Im langjährigen Mittel erhielten neue Nationalratspräsidenten und -präsidentinnen jeweils etwa 150 Stimmen.

Er hoffe sehr, dass das Parlament in den nächsten Tagen faire, griffige und schnelle Lösungen finde für Unternehmen, die unverschuldet in die Krise geraten seien, sagte der SVP-Politiker aus Alchenstorf. Laut Aebi gilt jetzt die Zeit des Verzichts und der Solidarität und nicht die Zeit des Vergnügens und der Zerstreuung. Er gedachte jener, die in der Pandemie Angehörige verloren haben, und der Menschen, die um ihre Arbeitsstelle bangen.