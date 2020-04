Mit Drive-in-System – Jetzt informiert der Kanton über das Corona-Testzentrum Ab Donnerstag kann man sich auf dem BEA-Gelände in einem Drive-In-Testzentrum auf das Coronavirus testen lassen. Der Regierungsrat informiert live.

Die Berner Regierung eröffnet das erste Corona-Testzentrum des Kantons. Verfolgen Sie die Konferenz im Youtube-Stream oben. Es informieren Regierungsrat Pierre Alain Schnegg, Vorsteher der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, Christine Kopp, stellvertretende Direktorin des Schweizerischen Roten Kreuzes, Andy Fischer, CEO des Telemedizin-Unternehmes Medgate und Martine Ruggli, Sprecherin der digitalen Gesundheitsplattform Abilis sowie der Berufsgenossenschaft der Schweizer Apotheker Ofac.

Es ist nach Angaben des Kantons das erste Zentrum dieser Art in der Schweiz und funktioniert mit Online-Anmeldung. Das Zentrum ist auch für Personen ausserhalb der Risikogruppen offen. Personen mit Verdacht auf das Coronavirus können sich im eigenen Fahrzeug schnell testen lassen, wie das Führungsorgan des Kantons Bern am Donnerstag mitteilte.

Mobile Station soll folgen

Menschen mit Verdacht auf eine Infektion sollten dank des neuen Zentrums rasch Sicherheit haben zu ihrem Gesundheitszustand, sagte Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg. Mögliche Träger des Virus sollten dadurch ihr Umfeld schützen können. Ein weiteres Ziel ist, dass möglichst wenige Leute, die am Arbeitsplatz benötigt werden, zu Hause bleiben müssen. Auch in anderen Regionen des Kantons will der Kanton Bern die Kapazitäten für Corona-Tests erhöhen. Geplant ist, dass eine mobile Teststation demnächst ihren Betrieb aufnimmt.

Ursprünglich war angedacht, bereits am 23. März ein Testzentrum in der Festhalle zu eröffnen, doch Regierungsrat Pierre Alain Schnegg musste kurz davor bekannt geben, dass das Testmaterial für eine längere Periode nicht gesichert sei. Zuerst müsse nun genügend Testmaterial beschafft werden. Erst dann könne das Testzentrum geöffnet werden. Nun ist dies der Fall.

( ber/pd/SDA )