Vier Wochen «Lockdown light»

Was gilt seit heute wo?

Jura

Diskotheken und Clubs müssen im Kanton Jura schliessen. Für Restaurants gilt neu eine Sperrstunde um 22 Uhr. Zudem gilt Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Innenräumen und Fahrzeugen, falls der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann. Private und öffentliche Versammlungen von mehr als 15 Personen werden verboten - eine Ausnahme sind Beerdigungen. Auch Breitensport wie Fussball, Basketball oder Chorproben werden verboten. Dieses strenge Regime gilt vorerst einmal für die Dauer von drei Wochen.

Waadt

Der Kanton Waadt verschärft seine Massnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Er verbietet Grossanlässe von mehr als 1000 Personen und private Zusammenkünfte von mehr als zehn Personen. Die neuen Regelungen treten am Sonntag um Mitternacht in Kraft, wie die Kantonsregierung am Freitag mitteilte. Der Staatsrat ist der Ansicht, dass so schnell wie möglich strenge Massnahmen ergriffen werden müssen. Die Gemeinden legen fest, inwiefern Märkte stattfinden können. Marktbesucher und Verkäufer müssen Gesichtsmasken tragen.

Freiburg

Versammlungen von mehr als zehn Personen sind im öffentlichen Raum im Kanton Freiburg verboten. Das gilt ab heute Abend, 23 Uhr, wie Gesundheitsdirektorin Anne-Claude Demierre (SP) am Freitag vor den Medien bekannt gab. Freiburg schliesst auch Discos, Casinos und Spielsalons. Für alle übrigen öffentlichen Gaststätten gilt Sperrstunde 23 Uhr. Maximal vier Personen dürfen im Restaurant am selben Tisch sitzen - sind es mehr, müssen die Gäste im selben Haushalt leben. Sportarten mit Körperkontakt werden verboten, also von Fussball, über Eishockey bis hin zum Tanz. Profi-Spiele bleiben erlaubt, doch gilt neu wieder eine Obergrenze von 1000 Zuschauern. Auf Märkten und Messen gilt auch draussen eine Maskenpflicht. In Spitälern und Pflegeheimen werden Besuche streng begrenzt. Die Hochschulen sollen Vorlesungen und Gruppenseminare in der Regel im Fernunterricht durchführen.

Solothurn

In Solothurn hatte die Regierung am Donnerstag Verschärfungen bekannt gegeben. Hier gilt, was in Bern seit einer Woche der Vergangenheit angehört: Die 300er-Regel in Clubs, Diskotheken und Bars. Gleichzeitig gilt eine Sperrstunde von 01 bis 06 Uhr. Und Restaurants, Clubs und Bars müssen die Kontaktdaten ihrer Gäste ausnahmslos elektronisch erheben. Wenn bei einer privaten oder öffentlichen Veranstaltung keine Schutzmassnahmen möglich sind und die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, dann dürfen nicht mehr als 50 Personen anwesend sein. In den Schulen müssen Erwachsene ab Montag eine Schutzmaske tragen, wenn die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können. (sda/cd)