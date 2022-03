Niederlage gegen Servette – Jetzt hilft YB nur noch ein Wunder Die Young Boys zeigen beim Comeback von David von Ballmoos gegen Servette eine erschreckend schwache Leistung und verlieren verdient 0:1. Fabian Sangines

Der frühe, entscheidende Moment: Servettes Alex Schalk trifft in der 3. Minute zum 1:0. Foto: Pascal Muller (freshfocus)

Es muss sich eine Menge Frust angestaut haben. Klar, Felix Mambimbi wird von Servettes Jungkünstler Kastriot Imeri gerade lächerlich gemacht, der YB-Spieler kann Imeris Tanz nur mit einem Foul stoppen.Wie Mambimbi dann aber den Ball völlig entnervt weit weg drischt, sagt viel über den Gemütszustand der Young Boys aus. Es ist die bildliche Darstellung, wie sie sich bei YB zehn Minuten später, nach Abpfiff, nach dieser 0:1-Niederlage fühlen müssen.

Bereits der Start hätte aus Berner Sicht kaum ärgerlicher verlaufen können. Es ist noch keine Minute gespielt, als David von Ballmoos den Ball weit nach vorne schlägt, Servette-Verteidiger Vincent Sasso sich komplett verschätzt und Wilfried Kanga aufs Tor zulaufen kann. Der 24-Jährige will trotz guter Schussposition auf den mitgelaufenen Jordan Siebatcheu quer spielen, doch das Zuspiel gerät zu weit. Knapp vorbei – an Siebatcheu und dem Tor. Mühsam, klar, doch die richtig kalte Dusche kommt kurz darauf: Nach einem Ballverlust von ­Fabian Rieder am eigenen Strafraum macht es Miroslav Stevanovic besser als Kanga und findet Alex Schalk, der aus kurzer Distanz nur noch zum 1:0 einschieben muss.

Dieser Genfer Treffer zeigt Wirkung, die Young Boys wirken benommen, dazu leisten sich diejenigen Aussetzer, die das sonst nicht tun. Allen voran Fabian Lustenberger, in der 18. Minute verliert der sonst so sichere Captain zum zweiten Mal an diesem Abend zuhinterst einen Zweikampf, sodass Chris Bedia in Richtung YB-Tor zulaufen kann. Es ist Lustenbergers Glück, dass Lewin Blum schnell genug zurück ist und Bedia entscheidend stören kann.

Der Rückkehrer ist der Beste

Für Bedia ist es bereits die zweite Chance, zuvor hatte er Lustenberger schon einmal schwindelig gespielt, scheiterte aber am glänzend reagierenden von Ballmoos. Der YB-Goalie, der genau vier Monate nach seiner Schulterverletzung sein Comeback gibt, ist somit nicht nur vor der Partie eine bemerkenswerte Personalie. Nein, er ist einer der wenigen Glanzpunkte einer ­blassen ersten Halbzeit der Young Boys, seine Parade auf den ansehnlichen Freistoss von ­Imeri in der 35. Minute ist eine der spektakuläreren Szenen des Abends.

Natürlich ist es kein gutes Zeichen für einen Titelanwärter, wenn der Torhüter der Beste seines Teams ist, es sagt viel über die offensive Inexistenz aus. Zu viel Mühe bekunden die Berner mit dem schwierig zu bespielenden Rasen, zu viel greifen sie zum langen Ball als Stilmittel – und allzu häufig fehlt dem Spiel Breite, weil die beiden Flügel Ngamaleu und Felix Mambimbi oft zur Mitte ziehen. «Wir müssen den Ball mehr zirkulieren lassen», fordert Cédric Zesiger in der Pause im TV-Interview. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ist das für einmal gelungen, und schon hat Rieder eine formidable Schussgelegenheit, der Abschluss ist aber zu schwach.

Auch der Dreifachwechsel bringt nichts

Zesigers Forderung bleibt ­nahezu unerhört, nur kurz nach Wiederanpfiff drücken die Young Boys auf den Ausgleich. Diese Phase endet aber relativ rasch, sie endet vor allem mit einer Schrecksekunde. Nach einem Eckball von Imeri kommt Nicolas Vouilloz aus kurzer Distanz per Kopf zum ­Abschluss, der Ball prallt aber von der Latte zurück ins Feld.

An der Berner Harmlosigkeit ändert nicht mal das deutliche Zeichen von Trainer David Wagner im Form eines Dreifachwechsels nach einer Stunde etwas, ­allzu selten kann Meschack Elia seine Schnelligkeit ausspielen, Edimilson Fernandes ist praktisch nur ein Faktor wenn es ­darum geht, die Flanken ins ­Niemandsland zu schlagen und zu hoffen, dass Sandro Lauper offensiv mehr Impulse setzt als Fabian Rieder, ist in etwa so optimistisch, wie für kommenden Mai eine YB-Meisterfeier zu ­planen. Bei zehn Punkten Rückstand und einem Spiel mehr als Leader FC Zürich bräuchte es ­dafür mittlerweile ein neues Wunder von Bern.

