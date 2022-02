50 Jahre Mummenschanz – Jetzt heisst es wieder: Maske auf! Sie sind Weltstars. Zum Jubiläum zeigt die Schweizer Truppe Mummenschanz die besten Nummern aus ihrer Geschichte. Ein Probenbesuch. Stefan Busz

Das passt. Ohne grosse Worte können alle Mummenschanz verstehen. Foto: Noe Flumm

«Das ist mein Baby», sagt Floriana Frassetto, die künstlerische Leiterin von Mummenschanz. Wir sind im Zürcher Theater 11 auf einer Probe zur neuen Produktion. Auf der Bühne macht sich der Slinky Man bereit, so eine Art Rüsselgorilla. Es ist eine der berühmtesten Nummern der Truppe in ihrer 50-jährigen Geschichte. Viele Male ist Floriana Frassetto selber in das Röhrenkostüm gestiegen. Es ist ihre Lieblingsmaske.