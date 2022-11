Es ist nicht so, als hätte sich in Steffisburg in der noch laufenden Legislatur nichts getan. An der Scheidgasse, auf dem Gschwend-Areal und auf dem Eichelacker entstanden und entstehen neue Wohnungen. Die Ortsplanungsrevision wurde vom Stimmvolk an der Urne gutgeheissen – wenn auch nur knapp. Für den Gewerbepark Raum 5 am Bahnhof gibt es erste Investoren. Das Geld für die neue Schul-, Kultur- und Sportanlage haben die Stimmberechtigten im September gesprochen. Und für die Hochwasserschutzverbauung im Zulgboden erfolgte kürzlich der Spatenstich.