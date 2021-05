Tennis-Rebellin Naomi Osaka – Jetzt hat sie sich die Medien als Feind ausgesucht Die Japanerin schwänzt beim French Open die Pressekonferenzen und bezahlt Bussen, die für sie als Grossverdienerin ein Klacks sind. Nun droht ihr die Disqualifikation. Simon Graf

Naomi Osaka gewinnt in Roland Garros ihr Startspiel – doch sie schweigt darüber. Weil ihr die Journalisten zu angriffig sind. Foto: Tim Clayton (Getty Images)

Naomi Osaka war schon immer anders. Und dafür konnte sie nichts. Sie war gerade mal drei, als ihre Eltern mit den beiden Töchtern Mari und Naomi von Japan in die USA zogen. Oder ziehen mussten, weil Mutter Tamaki von ihrem Vater verstossen wurde, da sie einen Mann aus Haiti geheiratet hatte. Wegen ihrer Hautfarbe hätte es Osaka in ihrer ersten Heimat als Kind schwer gehabt. Trotzdem wählte sie Japan und nicht die USA, als sie sich vor ihrem 22. Geburtstag für eine Nation entscheiden musste.

55,2 Mio. $ Verdienst

Inzwischen ist sie 23, vierfache Grand-Slam-Siegerin und das neue Gesicht des Frauentennis. Und die zwei Welten, die sie repräsentiert, gereichen ihr nun zum Vorteil. Kürzlich errechnete die Sport-Businessseite «Sportico», dass sie in den vergangenen zwölf Monaten 55,2 Millionen Dollar eingenommen habe – so viel wie nie zuvor eine Athletin in diesem Zeitraum. Weil sie nicht nur in den USA, sondern auch in Japan namhafte Sponsoren hat.