Kirche in Zeiten von Corona – «Jetzt hat Seelsorge ihre grosse Zeit» Pfarrerin Elisabeth Kiener mag nicht über abgesagte Gottesdienste jammern. Sie freut sich vielmehr darüber, dass sie in dieser aussergewöhnlichen Zeit in viel regerem Kontakt steht zu den Menschen der Kirchgemeinde Kirchberg. Susanne Graf

Obwohl in der Kirche keine Gottesdienste möglich sind, erreiche sie als Pfarrerin mehr Menschen denn je, sagt Elisabeth Kiener. Nicole Philipp

Wer von Kirche spricht, denkt in der Regel an jahrhundertealte Gebäude, in denen Pfarrer vor immer leerer werdenden Bänken predigen. «Doch die Zukunft der Kirche ist die Seelsorge und ihre grosse Zeit wird kommen», hört Elisabeth Kiener jeweils, wenn sie Weiterbildungskurse besucht. Sie ist Pfarrerin in Kirchberg, Seelsorge gehört zu ihren Hauptaufgaben. Und Elisabeth Kiener stellt fest: «Jetzt ist ihre grosse Zeit da.»