Qualifikation Frauen

Aber zurück zu diesem Parallelrennen, einer noch jungen Disziplin — sie wird erstmals an einem Grossanlass ausgetragen. Camille Rast, Jasmina Suter und Lara Gut-Behrami scheiterten in der Qualifikation, bei den Frauen ruhen also alle Hoffnungen auf Wendy Holdener. Und die Schwyzerin, die gestern beim Kombi-Slalom ausschied, lieferte. Sie fuhr Bestzeit, während ihre grosse Konkurrentin, Petra Vlhova einen Platz im Hauptfeld verpasste. Somit ist Holdener, die bisher eine schwierige Saison hatte, Topfavoritin auf die Goldmedaille.