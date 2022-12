Neues Ferienziel – Jetzt greifen die Saudis an Reisemessen, Werbewalze, Malediven light: Das umstrittene Königreich pusht den Tourismus. Das Echo in der Schweiz bleibt verhalten. Giuseppe Wüest

Vom Massentourismus (noch) nicht entdeckt: Das Weltkulturerbe Al Ula mit der alten Nabatäerstadt. Foto: Imago

Die Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Reiseveranstalter staunten über den opulenten Auftritt der Saudi Tourist Authority an der Branchenmesse WTM in London. Die Saudis schalten momentan eifrig bezahlte Werbetexte in den Fachmedien. Und bei der Agentur, die das Königreich im deutschsprachigen Raum touristisch vermarktet, wartet man auf die Zusage aus Riad, an der Zürcher Ferienmesse Fespo im Februar 2023 teilzunehmen.

Saudiarabien forciert den Tourismus wie kaum eine andere Destination auf dem Globus. Bis 2030 soll der Fremdenverkehr zehn Prozent des nationalen BIP liefern und eine Million Leute beschäftigen.

Kreuzfahrtenanbieter wie MSC organisieren Landausflüge, Schweizer Reiseveranstalter wie Let's go Tours, Travelhouse oder Bischofberger vermitteln Rundreisen in einem politisch höchst umstrittenen Land, das sich erst 2019 etwas öffnete.

Vergleichsweise hohe Preise

Das Interesse für das Saudiarabien-Programm von Travelhouse, sagt Nicole Pfammatter, CEO von Hotelplan Suisse, sei eher verhalten. Marcel Gray, Product Manager beim Arabienspezialisten Let's go Tours, erklärt: «Die Preise für Saudiarabien-Rundreisen sind im Vergleich zu den Nachbarländern Vereinigte Arabische Emirate und Oman sehr hoch, trotzdem haben wir vereinzelte Buchungen.» Und zwar von Entdeckertypen, die sich gut vorbereiteten und wüssten, worauf sie sich einliessen. «Ähnlich wie jene Touristen, die es nach Nordkorea zieht.»

Der Vergleich passt: Saudiarabien ist wie Kims «Reich des Bösen» ein Land, in dem bekanntlich Demokratie und Menschenrechte nicht zählen, die Todesstrafe zum Alltag gehört. «Bei meinem kürzlichen Besuch fiel mir auf, wie tief die Kluft zwischen der jungen neugierigen Generation und den alten Traditionalisten ist», erzählt Marcel Gray.

«Als Reiseveranstalter wollen wir nicht über Gut und Böse urteilen», sagt Marcel Gehring, der Chef von Let's go Tours, zu Saudiarabien. «Ich sehe Tourismus auch als Türöffner und im besten Fall als Entwicklungshelfer für demokratische Werte.»

Noch längst nicht massentauglich

Beim Schaffhauser Tour Operator hält man Saudiarabien nicht für massentauglich. «Es gibt zum Beispiel zu wenig gut geschulte Guides. Die Strukturen sind im Aufbau», weiss Product Manager Gray, «dafür trifft man etwa im Weltkulturerbe Al Ula mit der alten Nabatäerstadt auf nur ganz wenige andere Touristen.»

Die Werbung der Saudis zielt derzeit stark aufs Red Sea Project – ein gigantisches Resort an der Westküste, das sich über 90 Inseln erstreckt und von den Promotoren unbescheiden mit Malediven-Träumen assoziiert wird. Mitte 2023 sollen die ersten Hotels eröffnen.

Angeblich dürfen Weiblein und Männlein zusammen baden und «sünnele», die Frauen im Bikini. Für saudische Sittenwächter bis vor kurzem eine Todsünde.

letsgo.ch ; travelhouse.ch

Giuseppe Wüest ist Redaktor und Produzent im Ressort Leben. Seine bevorzugten Themenberreiche sind Reisen, Outdoor, Breitensport, Gesundheit und Garten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.