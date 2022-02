Neuer Berner Podcast – Jetzt gibts «Gesprächsstoff» Diese Redaktion lanciert ein neues Medienformat für die Ohren. Der Fokus des Podcasts liegt auf der Interaktion mit dem Publikum. Simon Bärtschi

Sibylle Hartmann und Noah Fend im Podcast-Studio der Redaktion BZ/Der Bund in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörer und Hörerinnen



«Gesprächsstoff» heisst unser neuer Podcast, den wir alle zwei Wochen auf unseren Kanälen kostenlos ausstrahlen werden. Podcasts sind Medienbeiträge für die Ohren, mit dem neuen Angebot bauen wir unser digitales Angebot weiter aus. In unserem neuen Podcast unterhalten sich Sibylle Hartmann und Noah Fend in einem zwanzigminütigen Gespräch über das, was im Kanton Bern gerade zu reden gibt.

«Gesprächsstoff» widmet sich den kontroversen Themen, nimmt Kommentare und Reaktionen von Ihnen auf, liebe Leserinnen und Leser, und ordnet sie ein, entwickelt sie weiter. Mit diesem neuen Medienangebot wollen wir unserem Publikum eine Stimme geben und den Austausch mit allen Nutzerinnen und Nutzern verstärken.

Sie finden den Podcast «Gesprächsstoff» auf unseren Websites, oder Sie abonnieren das Angebot auf Spotify, bei Apple Podcasts oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf den Austausch mit ihnen und wünschen viel Freude und Vergnügen beim Hören.

Die Chefredaktion BZ/Der Bund

Simon Bärtschi ist Chefredaktor der «Berner Zeitung» und der Redaktion BZ/Bund. Zuvor war er Mitglied der Chefredaktion von «Tages-Anzeiger» und «SonntagsZeitung» in Zürich. Er hat an der Universität Bern Geografie und Medienwissenschaft studiert. Mehr Infos @SimonBaertschi

