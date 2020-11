Wegen Corona abgesagt – Jetzt gibts digitale Infoanlässe für den Gymer und die FMS Der Infotag und der Tag der offenen Tür des Gymnasiums und der Fachmittelschule (FMS) Thun werden im Dezember und im Januar digital nachgeholt.

Gymnasium Schadau Thun, Sanierung und Ausbau geplant – für 93 Millionen Franken Foto: Julian Seidl

Der Infotag und der Tag der offenen Tür des Gymnasiums und der Fachmittelschule (FMS) Thun mussten dieses Jahr Corona-bedingt abgesagt werden. Nun bietet die Schule verschiedene digitale Informationsmöglichkeiten für zukünftige Schülerinnen und Schüler an, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Am Mittwoch, 9. Dezember, und am Donnerstag, 14. Januar 2021, findet von jeweils 17.15 bis 20 Uhr ein digitaler Austausch mit Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und der Schulleitung statt. Interessierte künftige Gymnasiastinnen und Fachmittelschüler können sich in einer Videokonferenz über das Bildungsangebot und die Wahlmöglichkeiten informieren und dabei auch Fragen stellen. Orientiert wird über die Schwerpunktfächer, die zweisprachige Matur Englisch und Französisch, die Förderprojekte Sport und Kunst sowie die Fachmittelschule.

Am Mittwoch, 16. Dezember, finden unter dem Motto «Book a Student» von 18 bis 20 Uhr Livechats mit Schülerinnen und Schülern sowie den Schulleitungen des Gymnasiums und der FMS statt. Für alle Anlässe wird das Detailprogramm am 1. Dezember auf die Website geschaltet. Diese bietet neu ebenfalls Informationen an, die Interessierten eine Wahl ihres zukünftigen Bildungsgangs erleichtern können.

pd