Thun: Sanierung der OS Strättligen – Jetzt gehts los mit dem 22-Millionen-Projekt Thun macht sich auf den Weg für die Sanierung der OS Strättligen. Ziel ist, 2030 eine Schulanlage zu haben, die wieder ein halbes Jahrhundert Bestand hat. Marco Zysset

Das knapp 50-jährige Schulhaus Strättligen soll modernisiert und erweitert werden. Foto: Patric Spahni

«Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.» Dieses Zitat von Konfuzius darf durchaus auch auf die anstehende Modernisierung der Thuner Schulinfrastruktur angewandt werden. Mit Blick auf die Oberstufenschule (OS) Strättligen soll der Stadtrat diesen ersten ganz konkreten Schritt in seiner Sitzung vom 18. März tun, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt: Er muss darüber entscheiden, ob er für einen Architekturwettbewerb den Investitionsanteil von 335’000 Franken bewilligt. Insgesamt kostet das Verfahren 670’000 Franken. Die zweite Hälfte des Kredits liegt als gebundene Ausgabe in der Kompetenz des Gemeinderates.