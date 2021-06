BLS baut in den Sommerferien – Jetzt gehts los: Doppelspur für Thun, neuer Bahnhof für Brenzikofen Die BLS nimmt ab Juli grosse Umbauarbeiten in Angriff. Reisende müssen zeitweise auf Ersatzbusse umsteigen.

Die Zuglinie zwischen dem Lerchenfeld und dem Bahnhof Uetendorf wird um ein zweites Gleis erweitert. Foto: Marc Imboden

Die BLS führt in den Sommerferien zahlreiche Bauarbeiten auf ihrem Streckennetz durch. Dies, weil dann weniger Reisende unterwegs seien, so heisst es in einer Mitteilung. «Viele Bauarbeiten stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes.» Ende 2020 hatte die BLS 72 ihrer 118 Bahnhöfe so umgebaut, dass die Züge hindernisfrei zugänglich sind. Im laufenden Jahr kommen mit Zollbrück, Brenzikofen, Boltigen, Burgdorf Steinhof und Madiswil weitere fünf Bahnhöfe dazu.

Zwischen Konolfingen und Heimberg verkehren vom 23. bis 25. Juli Busse. Die BLS erneuert den Bahnhof Brenzikofen. Das Perron wird hindernisfrei zugänglich. Zudem wird die Bahntechnik komplett ersetzt, damit die Züge schneller fahren können. Während der Wochenendsperre im Juli werden Arbeiten an den Gleisen und Fahrleitungsanlagen ausgeführt.

Neue Doppelspur in Thun

Auch rund um Thun kommt es zu Veränderungen: Die BLS baut den einspurigen, drei Kilometer langen Abschnitt zwischen Uetendorf und dem Lerchenfeld auf Doppelspur aus. Da die Züge im Bahnhof Uetendorf dadurch nicht mehr auf den entgegenkommenden Zug warten müssen, gewinnen sie Zeit. So kann die BLS in Thun bessere Anschlüsse an den Fernverkehr bieten und den Fahrplan besser einhalten. Während der Intensivbauphase vom 22. bis 25. Juli werden im Bereich Postgässli die neuen Gleise an die bestehende Gleisanlage angeschlossen. Zwischen Burgistein und Thun verkehren Bahnersatzbusse.

Da auch die SBB diesen Sommer rund um Bern einige Bauarbeiten ausführen, kann es zu weiteren Streckensperrungen kommen, die auch BLS-Verbindungen betreffen, wie es weiter heisst. Die BLS bittet ihre Kundinnen und Kunden deshalb, vor der Reise den Onlinefahrplan zu konsultieren und sich über die Bahnverkehrslage zu informieren.

pd/jzh

Fehler gefunden?Jetzt melden.