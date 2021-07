Wirtschaftsschule Thun – «Jetzt gehört euch die ganze Welt» Trotz Pandemie eine 100-prozentige Erfolgsquote an der Wirtschaftsschule Thun – das wurde an den Abschlussfeiern gewürdigt. Nelly Kolb

Der Fotograf «tischelet» eine Gruppe von Diplomierten für das Abschlussbild. Foto: Nelly Kolb

«Jetzt gehört euch die ganze Welt», prophezeite Daniel Gobeli, Rektor der Wirtschaftsschule Thun (WST), 358 Detailhandelslernenden, Lernenden der kaufmännischen Berufe und Berufsmaturanden. Sie konnten ihre Diplome in zwei Etappen im KKThun in Empfang nehmen. «So viele junge Leute auf einmal konnten wir schon lange nicht mehr sehen», nahm Gobeli Bezug auf die Herausforderungen durch die Pandemie. Das bedeutete nebst Homeschooling auch, dass Angehörige an der Feier nur per Livestream dabei sein konnten. «Ihr habt die Massnahmen sehr gut gemeistert», attestierte er den jungen Leuten. Denn praktisch in allen Bereichen lag die Erfolgsquote bei 100 Prozent oder nur knapp darunter. 43 Absolvierende erzielten gar Noten zwischen 5,3 und 5,6 und wurden dafür besonders geehrt. «Auf diese tolle Leistung könnt ihr stolz sein», betonte Prüfungsleiter Jürg Dällenbach.