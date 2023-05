Bergbahnen Adelboden Lenk – «Jetzt gehen wir zusammen» Der Zusammenschluss der Bergbahnen Adelboden und an der Lenk ist gelungen. Die beiden Generalversammlungen stellten mit grossem Mehr die Weichen um. Stefan Kammermann

Die Generalversammlung der Bergbahnen Adelboden AG war gut besucht. Foto: Stefan Kammermann

Nach fast drei Stunden war es geschafft. 490 Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Lenk-Bergbahnen (LBB) stellten am Samstagmittag in der örtlichen Mehrzweckhalle die Weichen in eine neue Richtung. Mit grossem Mehr stimmten sie der Statutenänderung und dem dafür nötigen Zweckartikel für eine neue Ausrichtung zu.