Wegen Corona-Skeptikern – Jetzt gehen auch die Linken auf die Strasse Es droht ein brenzliges Aufeinandertreffen: In Bern rufen für Samstag sowohl Pandemie-Skeptiker wie auch Linksautonome zur unbewilligten Kundgebung auf. Michael Bucher

Am Samstag kommts in Bern zum Aufmarsch von antifaschistischen Kreisen (Archivbild). Foto: Jürg Spori

Ziehen Protestumzüge durch die Stadt Bern, so stecken in der Regel linke Gruppierungen dahinter. Doch im Corona-Jahr 2020 ist es an der Protestfront des linksautonomen Lagers eher ruhig geblieben. Regelmässig öffentlich in Erscheinung tritt vielmehr eine neue Bewegung: die Gegner der bundesrätlichen Pandemiemassnahmen – wahlweise auch Corona-Skeptiker oder Corona-Rebellen genannt. Praktisch jeden Samstagnachmittag versammeln sich die Kritiker – zu denen auch viele 5G-Gegner, Verschwörungstheoretiker und Impfgegner gehören – zur Mahnwache auf dem Bundesplatz.