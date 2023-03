Nach Ja zu Windkraft-Offensive – Jetzt fordern die Gemeinden viel Geld für Windräder Der Nationalrat sagt Ja zur Windkraft-Offensive. Nun wollen die Gemeinden entschädigt werden – sonst erwägen sie, ein Referendum zu unterstützen. Stefan Häne

So oder ähnlich könnte es in immer mehr Schweizer Gemeinden aussehen, doch diese wollen nun Geld dafür – viel Geld. Windkraftanlage auf dem Mont-Soleil im Berner Jura. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Es geht um 150 bis 200 neue Windkraftanlagen, allesamt in beschleunigten Verfahren bewilligt: Der Nationalrat hat am Mittwoch die Lex Windkraft mit 134 zu 51 Stimmen klar gutgeheissen. Die Gesetzgebung soll so lange in Kraft bleiben, bis eine zusätzliche installierte Leistung von 600 Megawatt erreicht ist. Das entspricht etwa einer zusätzlichen Jahresproduktion von 1 Terawattstunde, sechsmal mehr also, als Windanlagen in der Schweiz heute liefern.