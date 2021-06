Ehemaliger Opel-Lagerplatz – Jetzt fahren wieder Autos mit der Bahn nach Studen Über 20 Jahre lag der Gleisanschluss beim Autolagerplatz in Studen brach. Nun fahren wieder Züge: Die Logistikfirma Cotra setzt auch auf die Bahn. Stephan Künzi

Der grosse Moment: Zum Gelände der Cotra Autotransport AG in Studen fährt erstmals seit langem wieder ein Zug. Foto: Manuel Lopez

Wie ein Tatzelwurm schlängelt sich der Zug über die Weichen der Gleisanlage beim grossen Autolagerplatz in Studen. Bis zu 4000 Neuwagen aufs Mal fasst das 175’000 Quadratmeter grosse Areal. Fahrzeuge allen voran der Marken Opel und Skoda warten hier darauf, den letzten Schliff für den Verkauf zu bekommen und dann an die Händler in der Schweiz ausgeliefert zu werden.

Opel hat eine lange Geschichte auf diesem Platz. Davon zeugt noch heute das Signet mit dem waagrechten Blitz, das unübersehbar am Kamin der bald 50-jährigen Industriebauten prangt: Der einst deutsche, später amerikanische und heute französische Autobauer betrieb ab 1966 in Studen ein grosses Lager- und Auslieferungszentrum. Als Ergänzung zu seinem Montagewerk in Biel, das bis 1975 in Betrieb war.