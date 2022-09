Bauprojekt «Dr nöi Breitsch» – Jetzt fahren die Trams über den halb fertigen Breitschplatz Die wichtigste Etappe der Bauarbeiten im Breitenrainquartier ist geschafft. Seit Montagmorgen ist die sanierte Tramlinie 9 wieder in Betrieb. Jana Kehl UPDATE FOLGT

Das «Nünitram» fährt wieder durch das Breitenrainquartier. Nach wie vor sind jedoch Baumaschinen im Einsatz. Foto: Adrian Moser

Wie in den letzten Wochen starteten die Bewohnerinnen und Bewohner im Breitenrainquartier mit dem Lärm der Baumaschinen in den Tag. Einige konnten sich aber womöglich am Montagmorgen ein wenig später auf den Weg zur Arbeit machen.