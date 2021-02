Leserreaktionen – «Jetzt erwägt man mit Steuergeldern unbrauchbare Masken zu vernichten…» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, dass für teures Geld gekaufte Masken nun entsorgt werden sollen.

Ein Leserbriefschreiber ärgert sich darüber, dass mit Steuergeldern teuer erstandene Masken entsorgt werden müssen – und das erst noch für viel Geld. Foto: Keystone

Zu «Maskendebakel könnte teuer enden»

Zuerst sind die Masken über Monate unnütz (ehrliche Antwort wäre: wir haben keine Masken). Trotzdem beschafft das VBS für Abermillionen solche überteuerten, weil unnützen Masken. Tatsächlich erweisen sich viele dieser Masken nur für ein paar SVP-Jungspunde als sehr nützlich, aber aus medizinischer Sicht sind sie schlicht teurer, unbrauchbarer Abfall. Jetzt erwägt man, einen schönen Teil dieser Masken mit Steuergeldern zu vernichten. Wenn ich eine, mittlerweile für obligatorisch erklärte Maske will, muss ich sie mir kaufen, als ob ich die überflüssigen Bestände beim VBS nicht schon lange mitbezahlt hätte. Und den Schrott wollte man den Afrikanern andrehen. Eine menschenverachtende Aktion nach der anderen von der besten Armee der Welt. Was in der Tat unnütz ist, sind eine ganze Anzahl gut bezahlter Beamte im BAG und im VBS, die immer noch weniger als gar nichts gelernt haben. Ernst Menet, Lyss

Zu «Der E-Bike-Boom hat ein explosives Problem»

Es ist kaum nachvollziehbar, dass es nur eine Firma in der Schweiz gibt, welche Batterien, vor allem von E-Bikes und Elektroautos, entsorgt. Gerade erschreckend ist die Tatsache, dass für das nur beschränkt vorhandene Lithium – aus Kostengründen – kein Recycling vorgenommen wird. Da verlangt Rot-Grün eine CO2-Abgabe für Ölheizungen, Autos und Flugzeuge, verhindert immer wieder den Ausbau der Autobahnen, will Diesel- und Benzinautos hoch besteuern, will keine AKWs mehr, fördert Elektroautos und glaubt nun, dass das Umwelt- und Klimaproblem so gelöst sei. Mit der Abfallproblematik – unter anderem, der ausgedienten Batterien und den Konsequenzen daraus – hat sich Rot-Grün meines Wissens jedoch noch nie beschäftigt – oder präsentiert nie Lösungen dazu. Lorenz Haberstich, Niederwangen

Zu «Wem gehört das Schweizer Eishockey?»

Anstatt gemeinsam am Produkt Schweizer Eishockey zu arbeiten, wurde durch das Absplitten der National League der erste Sargnagel geschlagen. Für die hart arbeitenden Junioren, mit dem Ziel National League zu spielen, wird der Eintritt noch schwieriger. Zudem wird mit der Abschottung der Ligen durch fehlenden Auf- und Abstieg die ganze Spannung für Spieler, Fans und Zuschauer genommen. Die Nationalmannschaft wird zum Trittbrettfahrer degradiert. Schade, dass durch egoistisches, geldgieriges Verhalten ein gut funktionierendes System zu Boden gefahren wird. Stefan Gübeli, Langenthal