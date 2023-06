Erneuerung der Staatsstrasse – Der Lebensnerv von Beatenberg wird ersetzt Die in die Jahre gekommene Sagigrabenbrücke, der Lebensnerv der Gemeinde Beatenberg, wird ersetzt. Am Donnerstag erfolgte der Baustart. Bruno Petroni

Regierungsrat Christoph Neuhaus nimmt schon mal Mass und hievt beim Spatenstich mit der Pfahlbohrmaschine die ersten Erdmassen aus dem Boden. Foto: Bruno Petroni

«Ich bin erschrocken, als ich zu sehen bekommen habe, in welchem Zustand die Brücke ist»: Christoph Neuhaus, der kantonale Bau- und Verkehrsdirektor, lässt es sich am Donnerstagmorgen nicht nehmen, anlässlich des Baustarts für den Ersatzbau für die Sagigrabenbrücke höchstpersönlich Hand anzulegen. Und zwar gleich an der grossen Pfahlbohrmaschine, mit welcher die Widerlager für die neue Brücke gebaut werden sollen. Und so hebt er mit dem fast einen Meter breiten Spiralbohrer schon mal die ersten Erdmassen aus der Tiefe – der Akt des Spatenstichs ist vollzogen.