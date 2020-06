Erste Gemeindeversammlungen – Jetzt dürfen die Bürger wieder mitreden Nach den Parlamentssitzungen sind nun die ersten Gemeindeversammlungen angesetzt. Die Vorgaben für die Durchführung sind streng. Hans Ulrich Schaad

So eng wie vor einigen Jahren in Belp dürfen die Stimmberechtigten nicht mehr sitzen. Foto: Christian Pfander

Mit dem Lockdown ab Mitte März kam nicht nur das öffentliche Leben zum Erliegen. Auch die politischen Abläufe auf allen Ebenen verabschiedeten sich in eine mehrwöchige Ruhepause. Nun wird der Betrieb wieder hochgefahren, die Normalität kehrt, wenn auch gemächlich, zurück. Schon im letzten Monat konnten dank der Ausnahmebewilligung der Berner Regierung verschiedene Parlamentssitzungen stattfinden. In den nächsten Wochen darf auch an ersten Gemeindeversammlungen wieder engagiert diskutiert werden.