Podcast zur Fussball-WM – «Jetzt darf man Messi in einem Atemzug mit Maradona nennen» Ist Lionel Messi jetzt der Beste aller Zeiten? Wer kommt in unser Team dieser Weltmeisterschaft? Und was soll das mit dieser Club-WM? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Wir sind immer noch etwas hin und weg von diesem Finalspiel der Fussball-WM. Und so schwelgen wir in der letzten Ausgabe der «Dritten Halbzeit» erst ein wenig in all den Geschichten, die dieses Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich erzählt hat.

Aber dann geht es natürlich auch um knallharte Fakten. Zum Beispiel darum, wer denn nun der beste Fussballer aller Zeiten ist. «Die Diskussion zwischen den Anhängern von Cristiano Ronaldo und jenen von Lionel Messi müsste jetzt ein für alle Mal beendet sein», findet Dominic Wuillemin, der vermutlich kurz vergessen hat, dass der Advent die Zeit der Versöhnung ist.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Aber weil wir eigentlich ein sehr ausgewogener Podcast sind, verweist Tamedia-Sportchef Ueli Kägi darauf, dass sich Spieler aus unterschiedlichen historischen Zeiten eigentlich gar nicht miteinander vergleichen lassen. Sodass eigentlich noch immer jede und jeder ihren beziehungsweise seinen persönlichen Helden haben darf.

Ausserdem stellen wir unsere persönliche Mannschaft des Turniers zusammen. Wir reden ein wenig über die Zukunft der WM, die in vier Jahren mit zwölf Teams mehr ausgetragen wird. Und wir diskutieren, was die Club-WM mit 32 Teams bringen soll, die kurz vor dem WM-Final so ganz nebenbei angekündigt worden ist.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.