Camping in Corona-Zeiten – Jetzt darf der TCS die Touristen wieder willkommen heissen Vieles ist wie sonst, einiges Corona-bedingt anders: Von diesem Wochenende an ist der Campingplatz Gampelen auch für Tages- und Wochengäste offen. Stephan Künzi

Michael Affolter (links) und Christophe Valley sind froh, dass es endlich losgeht: Mit einer zweimonatigen Corona-Verspätung kann der TCS Camping in Gampelen dieses Wochenende die ersten Touristen empfangen. Foto: Nicole Philipp

«Wir freuen uns sehr, wieder alle Gäste empfangen zu dürfen.» Michael Affolter ist die Vorfreude auf die kommenden Tage anzusehen. Dieses Wochenende kann der TCS Camping in Gampelen endlich in die Touristensaison starten. Affolter, der Platzwart, ist glücklich darüber, mit seinem 15-köpfigen Team nun voll an die Arbeit gehen zu können.