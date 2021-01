Leserreaktionen – «Jetzt braucht es Solidarität und keine Hetzkampagnen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den verschärften Corona-Massnahmen des Bundes.

Die Schweiz geht erneut in den Lockdown. Bundespräsident Guy Parmelin und Bundesrat Alain Berset an der Pressekonferenz vom Mittwoch. Foto: Keystone

Zu «Nach Kehrtwende von Cassis greift der Bundesrat durch»

Wenn die Corona-Fallzahlen in den nächsten Wochen nicht ansteigen sollen, muss der Bundesrat jetzt handeln und das mit drastischen Massnahmen. Jetzt braucht es Solidarität und keine SVP-Hetzkampagnen gegen die Regierung. Diese stärken den Pandemie-Leugnern nur den Rücken. Wohin solche Hetze führen kann, sehen wir im Moment in den USA, die unter bürgerkriegsähnlichen Zuständen leiden. Wichtig ist für betroffene Unternehmen, dass ihnen sofort und unbürokratisch geholfen wird. Die Schweiz kann sich das leisten, gemessen am Bruttosozialprodukt. Ansonsten könnte sich Finanz-minister Ueli Maurer (SVP) überlegen, eine einmalige Pandemie-Steuer auf Vermögensmillionen zu erheben. Das wäre gelebte Solidarität – den einen tut es nicht weh und den anderen hilft es zum Überleben. Martin Liniger, Rizenbach

Ab Montag werden die Massnahmen ausgedehnt auf Betriebe, welche nicht lebensnotwendige Waren im Angebot haben. Offen bleiben dürfen jedoch unter anderem die Blumen-läden. Mir ist nicht ganz klar, weshalb Blumen (und Pflanzen) für uns Menschen einen lebensnotwendigen Charakter haben sollen. Rolf Spörri, Bern

Ist es nicht paradox, uns Home-Office und Weiteres vorzuschreiben und gleichzeitig aber Gäste aus dem Ausland nach Belieben einreisen zu lassen? Ist es wirklich noch keinem in den Sinn gekommen, diese Strategie zu überdenken? Walter Schweizer, Unterseen

Zu «Wenn die Post kommt, ist die Zeitung schon fast Altpapier»

Dass die Post erst am Nachmittag, teilweise sogar erst am Spätnachmittag, zugestellt wird, ist keineswegs nur im ländlichen Köniz der Fall. Sondern auch in Zollikofen, Kirchlindachstrasse. Also recht zentral. Wenn hier einmal im Monat die Post um 12.30 Uhr im Briefkasten ist, ist das schon viel. Meistens ist sie nach 13.30 Uhr, manchmal sogar erst gegen 15.00 Uhr da. Dies keineswegs erst seit Corona, sondern seit die Post in Zolli-kofen aus Münchenbuchsee zugestellt wird. Es handelt sich hier um einen Service-Abbau der Post – einer von vielen – und hat nichts mit der Pandemie zu tun. Alle anderslautenden Behauptungen sind schlicht Augenwischerei und faule Ausreden. Jürgen Meister, Zollikofen

Dazu braucht man nicht nach Oberulmiz zu schauen, auch in Niederwangen ist das so. In meiner Strasse müssen wir seit langem froh sein, wenn die normale Briefpost vor 14.00 Uhr, höchst selten um 12.00 Uhr, im Kasten liegt. Der Zustellbote fährt zuerst durchs neue Quartier, zuletzt sind dann noch wir dran. Pakete ausliefern hin oder her, da muss mehr Personal angestellt werden. Anne Sollberger, Niederwangen

Zu «Die Pöbeleien auf Muris Aareweg sollen aufhören»

Der Weg ist an etlichen Stellen so schmal, dass man schon als Fussgänger den Corona-Abstand nur schwer einhalten kann und nun sollen dort noch Velos legal fahren dürfen? Das ist einfach nur gefährlich, vor allem für Leute, die nicht jung und fit sind. Onlinekommentar von Maria Giorgione

Ich gehöre zu denjenigen, die sich auf dem Aareweg zu Fuss aber auch auch mit dem Velo bewegen. Sobald ich auf dem Velo bin und Fussgänger erblicke, halte ich an, mache Platz und lasse die Fussgänger vorbei. Dabei lächle ich und grüsse freundlich. So habe ich noch nie ein gehässiges Wort erhalten. Es ist alles eine Frage der gegenseitigen Toleranz. Problematisch wird es, wenn Velofahrer zum Beispiel von hinten heranbrausen, ohne sich früh genug bemerkbar machen. Die andere Seite sind die Fussgänger, welche sich aus Prinzip aufregen wollen und sich jedem Velofahrer provokativ in den Weg stellen. Ein freundlicher Umgang ist gefragt. Onlinekommentar von Martin Schmid