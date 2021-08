Baustellen in Langenthal – Jetzt braucht es Nerven und Geduld Mit der St. Urban- und der Bützbergstrasse werden aktuell gleich zwei Hauptachsen saniert. In den nächsten Jahren folgen weitere Baustellen. Tobias Granwehr

Derzeit ist es eng auf der Bützbergstrasse. Der Verkehr rollt nur stadteinwärts. Fotos: Raphael Moser

Freitag kurz vor 15 Uhr in Langenthal: Die Autofahrt vom Stadtzentrum nach Aarwangen wird zur Geduldsprobe. Was normalerweise etwas mehr als fünf Minuten dauert, nimmt an diesem Nachmittag gut und gern 20 Minuten in Anspruch – auf der Aarwangenstrasse geht zwischenzeitlich fast nichts mehr.

Dass der Verkehr bereits so früh am Nachmittag beinahe kollabiert – und das erst noch mitten in den Sommerferien –, erstaunt. Einerseits dürfte dabei wohl auch Zufall mitspielen. Andererseits gibt es in Langenthal derzeit viele Strassenbaustellen.

Weil die Bützberg- sowie die St. Urbanstrasse im Moment nur stadteinwärts befahren werden können, muss in Richtung Thunstetten, Herzogenbuchsee oder St. Urban auf die Aarwangenstrasse ausgewichen werden.